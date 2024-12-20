Минское «Динамо» одолело «Ак Барс» в поединке регулярного чемпионата КХЛ

Встреча прошла в Казани. Наши парни вышли вперед уже на пятой минуте, отличился Александр Волков. А под занавес отрезка капитан «зубров» Андрей Стась упрочил преимущество белорусского клуба. Далее встреча проходила в равной борьбе, победителями из которой вышла отечественная дружина. Итог противостояния – 3:1.