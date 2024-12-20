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Минское «Динамо» одолело «Ак Барс» в поединке регулярного чемпионата КХЛ

20 декабря 2024 20:09
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Хоккеисты минского «Динамо» одолели «Ак Барс» в поединке регулярного чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» одолело «Ак Барс» в поединке регулярного чемпионата КХЛ-1

Встреча прошла в Казани. Наши парни вышли вперед уже на пятой минуте, отличился Александр Волков. А под занавес отрезка капитан «зубров» Андрей Стась упрочил преимущество белорусского клуба. Далее встреча проходила в равной борьбе, победителями из которой вышла отечественная дружина. Итог противостояния – 3:1.

# Хоккей

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