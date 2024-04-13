Команда Президента – чемпион РХЛ. Как проходил матч – подробности главного противостояния сезона

Главная интрига этого любительского хоккейного сезона разрешилась сегодня, 13 апреля, на «Олимпик-Арене». Напряженная борьба развернулась между дружинами Президента и Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И вновь титул чемпионов и заветный кубок в руках команды Первого. За жаркими баталиями на льду наблюдала Юлия Силипицкая.

Противостояния команд главы государства и Минской области всегда принципиальные, те кто болеет за любительский хоккей, знают: эти соперники сильнейшие в лиге. Вторая финальная игра тому подтверждение. Шайбы посыпались уже на первых минутах. Гости открыли счет, отличился Артем Катковец, но лучший бомбардир Андрей Костицин быстро отплатил сопернику. Это был старт атакам и голам. Глава государства сразу влился в игру и с его легкой руки и двух голевых передач дружина смогла забить еще дважды. И все это случилось уже в первом периоде.

Владимир Новицкий, комментатор:

Одна команда лидирует, вторая догоняет. Вторая лидирует. Ну, правда, во втором периоде как-то уже все стало понятным. И команды, и игроки знают друг друга, как соседи, как члены одной семьи.