Команда Президента – чемпион РХЛ. Как проходил матч – подробности главного противостояния сезона
Главная интрига этого любительского хоккейного сезона разрешилась сегодня, 13 апреля, на «Олимпик-Арене». Напряженная борьба развернулась между дружинами Президента и Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И вновь титул чемпионов и заветный кубок в руках команды Первого.
За жаркими баталиями на льду наблюдала Юлия Силипицкая.
Противостояния команд главы государства и Минской области всегда принципиальные, те кто болеет за любительский хоккей, знают: эти соперники сильнейшие в лиге. Вторая финальная игра тому подтверждение. Шайбы посыпались уже на первых минутах. Гости открыли счет, отличился Артем Катковец, но лучший бомбардир Андрей Костицин быстро отплатил сопернику. Это был старт атакам и голам. Глава государства сразу влился в игру и с его легкой руки и двух голевых передач дружина смогла забить еще дважды. И все это случилось уже в первом периоде.
Владимир Новицкий, комментатор:
Одна команда лидирует, вторая догоняет. Вторая лидирует. Ну, правда, во втором периоде как-то уже все стало понятным. И команды, и игроки знают друг друга, как соседи, как члены одной семьи.
Зрители ликовали, трибуны неистовствовали. Цифры на табло сменялись раз к разу то на равный результат, то на бал выше. Депутат парламента Анастасия Мирончик-Иванова свой день рождения решила отметить именно на хоккее среди представителей разных видов спорта.
Подробней в видео.