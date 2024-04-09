Команда «Минск» одолела «Горизонт-2» в женском чемпионате Беларуси по баскетболу

В женском чемпионате Беларуси по баскетболу начался плей-офф. В первый игровой день состоялись три дуэли из четырех. В одной из них сошлись победитель регулярки «Минск» и восьмая дружина первенства «Горизонт-2», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Предстартовый расклад был целиком и полностью на стороне горожанок. Но юные баскетболистки попытались навязать конкуренцию. Получилось неубедительно. Все четыре четверти остались за «Минском». Причем в последнем отрезке было забито наибольшее количество мячей. Итоговый счет – 105:47 в пользу подопечных Андрея Вавлева.

Андрей Вавлев, главный тренер БК «Минск»:

Когда такое броуновское движение на площадке, надо быстрее немножко принимать правильные решения. Вот это не порадовало, например. Как раз таки в таких, там где надо быстро принять решение, приняли не то, которое хотелось бы. Мы фаворитами и не считались в начале чемпионата. Вся национальная сборная, легионеры, например, в «Горизонте». Задачи мы все время ставим первые, как это выйдет, например, посмотрим. Время покажет, чего бежать впереди.

Яна Борисевич, игрок команды БК «Минск»:

Соперники достаточно хорошие, они быстрые и с такими командами надо играть, чтобы отрабатывать элементы, которые мы должны играть с более важными командами. В сегодняшнем поединке мне понравилось, как мы играли сплоченно, играли в нападении, пытались помогать друг другу.