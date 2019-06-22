Команда лучниц принесла Беларуси вторую медаль II Европейских игр

Новости Беларуси. В копилке сборной Беларуси уже две медали. Первую медаль – высшей пробы – завоевали белорусские акробатки Набокина, Ивончик и Сандович. Трио получило от судей 29,520 балла за исполнение программы в балансовых упражнениях.

Спустя несколько минут после триумфа стало известно, что ещё одно белорусское трио выиграло медаль II Европейских игр. Серебро в командном турнире по классическому луку взяли Карина Козловская, Анна Марусова и Карина Деминская.

Напомним, накануне Карина Козловская стала гостьей программы «СТВ-Спорт». Спортсменка рассказала о том, что на домашних играх хочет показать лучший результат, и об ответственности.

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Буквально только что у Беларуси появилась и третья медаль – бронзу в женской групповой шоссейной велогонке выиграла Татьяна Шаракова.