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Команда лучниц принесла Беларуси вторую медаль II Европейских игр

22 июня 2019 13:15
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Новости Беларуси. В копилке сборной Беларуси уже две медали. Первую медаль – высшей пробы – завоевали белорусские акробатки Набокина, Ивончик и Сандович. Трио получило от судей 29,520 балла за исполнение программы в балансовых упражнениях.  

Спустя несколько минут после триумфа стало известно, что ещё одно белорусское трио выиграло медаль II Европейских игр. Серебро в командном турнире по классическому луку взяли Карина Козловская, Анна Марусова и Карина Деминская.  

Напомним, накануне Карина Козловская стала гостьей программы «СТВ-Спорт». Спортсменка рассказала о том, что на домашних играх хочет показать лучший результат, и об ответственности.

А ещё она раскрыла секрет, чем кормят в деревне атлетов – здесь подробнее.  

Буквально только что у Беларуси появилась и третья медаль – бронзу в женской групповой шоссейной велогонке выиграла Татьяна Шаракова.  

# Европейские игры # Вероника Набокина # Юлия Ивончик # Карина Сандович # Карина Козловская # Анна Марусова # Карина Дёминская # Татьяна Шаракова

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