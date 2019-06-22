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Есть медаль: белорусские лучницы вышли в финал турнира на II Европейских играх

22 июня 2019 11:42
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси уже открыла счет наградам на Европейских играх, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Есть медаль: белорусские лучницы вышли в финал турнира на II Европейских играх-1

Но вот какого именно достоинства награда, пока неясно. Женская сборная по стрельбе из классического лука, в которую вошли Карина Козловская, Анна Марусова и Карина Дёминская, вышла в финал командных состязаний.

Есть медаль: белорусские лучницы вышли в финал турнира на II Европейских играх-4

А это значит, что у нас как минимум серебро. Кстати, Карина Козловская накануне была в гостях в нашей студии в программе «СТВ-спорт».   

«Ответственность на плечах»: лучница Карина Козловская о том, как это – участвовать в соревнованиях дома

# Европейские игры # Карина Козловская # Анна Марусова # Карина Дёминская # Фотофакт

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