Есть медаль: белорусские лучницы вышли в финал турнира на II Европейских играх

Новости Беларуси. Сборная Беларуси уже открыла счет наградам на Европейских играх, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сборная Беларуси уже открыла счет наградам на Европейских играх, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но вот какого именно достоинства награда, пока неясно. Женская сборная по стрельбе из классического лука, в которую вошли Карина Козловская, Анна Марусова и Карина Дёминская, вышла в финал командных состязаний.
А это значит, что у нас как минимум серебро. Кстати, Карина Козловская накануне была в гостях в нашей студии в программе «СТВ-спорт».
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