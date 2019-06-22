Есть медаль: белорусские лучницы вышли в финал турнира на II Европейских играх

Новости Беларуси. Сборная Беларуси уже открыла счет наградам на Европейских играх, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но вот какого именно достоинства награда, пока неясно. Женская сборная по стрельбе из классического лука, в которую вошли Карина Козловская, Анна Марусова и Карина Дёминская, вышла в финал командных состязаний.