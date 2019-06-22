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В центре Минска – шоссейные гонки: как проходит состязание

22 июня 2019 13:06
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Новости Беларуси. 22 июня в турнирном списке II Европейских игр – 21 спортивная дисциплина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самые доступные для болельщиков – групповая велогонка среди женщин. По дорогам столицы на шоссейных велосипедах прямо сейчас проносятся спортсменки. За состязанием наблюдает съёмочная группа СТВ. На связь со студией выходит корреспондент Евгений Поболовец.   

Евгений Поболовец, СТВ:
Для нас сегодня волнительный момент, ведь мы оказались в центре не только новостей, но и спортивных событий. Трасса велогонки проходит по ул. Коммунистической, на которой расположен наш телецентр. Можно прогуливаться по парку и болеть за велогонщиц. По всей трассе стоят ограждения и яркие указатели поворотов, чтобы их можно было увидеть заранее.

Подробнее – в видеоматериале. 

# Европейские игры # Евгений Поболовец # Фотофакт

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