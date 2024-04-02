Хоккеисты «Металлурга» обыграли «Гомель» в матче Кубка Президента

На сей раз подопечные Дмитрия Кравченко были сильнее на своей территории. Первый результативный бросок случился только в середине второго отрезка. Отличились «сталевары». «Гомель» ответил. Более того, в середине третьего периода шайба вновь побывала в хозяйских воротах. Но судьи гол отменили. А затем уже по правилам свою фамилию в протокол вписал Подкорытов. 2:1 в матче и 3:1 в серии. До финала чемпиону остался последний шаг.