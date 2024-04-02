Белорусы остались без медалей в спринте на Кубке России по лыжным гонкам

Белорусские спортсмены выступили в спринте свободным стилем в финале Кубка России по лыжным гонкам, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования проходят в Кировске.

У женщин лучшей в нашей команде стала Анна Королева. Белоруска уверенно прошла квалификацию и четвертьфинал. Преодолеть полуфинальный барьер не получилось – Королева стала последней в своем забеге. Еще одна белоруска, Анна Мачехина, не прошла четвертьфинал. А выиграла спринт олимпийская чемпионка Вероника Степанова.

У мужчин Беларусь представлял Роман Елетнов. Преодолев квалификацию, наш спортсмен завершил выступление в 1/4 финала. А выиграл спринт чемпион мира среди молодежи Сергей Ардашев.