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Белорусы остались без медалей в спринте на Кубке России по лыжным гонкам

02 апреля 2024 13:41
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Белорусские спортсмены выступили в спринте свободным стилем в финале Кубка России по лыжным гонкам, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования проходят в Кировске.

Белорусы остались без медалей в спринте на Кубке России по лыжным гонкам-1

У женщин лучшей в нашей команде стала Анна Королева. Белоруска уверенно прошла квалификацию и четвертьфинал. Преодолеть полуфинальный барьер не получилось – Королева стала последней в своем забеге. Еще одна белоруска, Анна Мачехина, не прошла четвертьфинал. А выиграла спринт олимпийская чемпионка Вероника Степанова.

У мужчин Беларусь представлял Роман Елетнов. Преодолев квалификацию, наш спортсмен завершил выступление в 1/4 финала. А выиграл спринт чемпион мира среди молодежи Сергей Ардашев.

# Спортивные соревнования # Анна Мачехина

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