Команда БНТУ-БелАЗ выиграла первый матч полуфинальной серии женского ЧБ по гандболу

Команда БНТУ-БелАЗ сделала первый шаг к финалу женского чемпионата Беларуси по гандболу. 4 мая столичная дружина уверенно обыграла «Городничанку», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Начало стартового матча полуфинальной серии осталось за фаворитом. Уже к перерыву преимущество БНТУ-БелАЗ составляло 10 мячей. Во втором тайме клуб из Гродно стал лучше действовать в обороне и смог сократить отставание. В итоге столичная команда победила – 36:29.

Константин Шароваров, главный тренер команды БНТУ-БелАЗ:

Плей-офф – это совершено отдельные игры. Что может сложиться в этой игре, очень сложно сказать. Поэтому настраивались особо, потому что Гродно хорошая команда, сбалансированная во всех линиях, хорошо играли по ходу чемпионата. Поэтому, конечно, подготовка была. Очень долго была, правда, без практики, месяц где-то, немножечко это где-то сказалось. Но, в общем-то, командой доволен. Великолепный первый тайм, немножко хуже второй. Всегда есть над чем работать.

Анастасия Лобач, игрок команды БНТУ-БелАЗ:

Первый тайм был гораздо лучше. У нас было чуть меньше ошибок. Второй тайм, конечно, будем разбирать уже после матча. Он был достаточно нервным для нас, очень много пенальти в наши ворота было. Дали слабинку и чуть меньше играли коллективом.