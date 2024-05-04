Прямой эфир

Команда БНТУ-БелАЗ выиграла первый матч полуфинальной серии женского ЧБ по гандболу

04 мая 2024 18:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Команда БНТУ-БелАЗ сделала первый шаг к финалу женского чемпионата Беларуси по гандболу. 4 мая столичная дружина уверенно обыграла «Городничанку», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команда БНТУ-БелАЗ выиграла первый матч полуфинальной серии женского ЧБ по гандболу-1

Начало стартового матча полуфинальной серии осталось за фаворитом. Уже к перерыву преимущество БНТУ-БелАЗ составляло 10 мячей. Во втором тайме клуб из Гродно стал лучше действовать в обороне и смог сократить отставание. В итоге столичная команда победила – 36:29.

Команда БНТУ-БелАЗ выиграла первый матч полуфинальной серии женского ЧБ по гандболу-4

Константин Шароваров, главный тренер команды БНТУ-БелАЗ:
Плей-офф – это совершено отдельные игры. Что может сложиться в этой игре, очень сложно сказать. Поэтому настраивались особо, потому что Гродно хорошая команда, сбалансированная во всех линиях, хорошо играли по ходу чемпионата. Поэтому, конечно, подготовка была. Очень долго была, правда, без практики, месяц где-то, немножечко это где-то сказалось. Но, в общем-то, командой доволен. Великолепный первый тайм, немножко хуже второй. Всегда есть над чем работать.

Команда БНТУ-БелАЗ выиграла первый матч полуфинальной серии женского ЧБ по гандболу-7

Анастасия Лобач, игрок команды БНТУ-БелАЗ:
Первый тайм был гораздо лучше. У нас было чуть меньше ошибок. Второй тайм, конечно, будем разбирать уже после матча. Он был достаточно нервным для нас, очень много пенальти в наши ворота было. Дали слабинку и чуть меньше играли коллективом.

Команда БНТУ-БелАЗ выиграла первый матч полуфинальной серии женского ЧБ по гандболу-10

В другом полуфинале встречались «Гомель» и «Берестье». Хозяйки площадки уверенно обыграли дружину из Бреста – 41:29. Полуфинальные серии продлятся до двух побед.

# Гандбол # Константин Шароваров # Анастасия Лобач

Другие новости рубрики

Все новости
Женская сборная Беларуси по футболу (U-16) потерпела первое поражение на турнире развития УЕФА
04 мая 2024 17:50

Женская сборная Беларуси по футболу (U-16) потерпела первое поражение на турнире развития УЕФА

Белорусская команда U15 по баскетболу разгромила сборную Узбекистана на турнире в Бишкеке
04 мая 2024 15:24

Белорусская команда U15 по баскетболу разгромила сборную Узбекистана на турнире в Бишкеке

Три человека – три финала. Результаты белорусских пловцов на Открытом чемпионате в Турции
04 мая 2024 15:23

Три человека – три финала. Результаты белорусских пловцов на Открытом чемпионате в Турции

Гол Сидорова помог «Саскатуну» выиграть 3-й матч в полуфинальной серии плей-офф ЗХЛ
04 мая 2024 12:58

Гол Сидорова помог «Саскатуну» выиграть 3-й матч в полуфинальной серии плей-офф ЗХЛ

В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьёвка отборочных турниров юниорских ЧЕ
04 мая 2024 12:56

В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьёвка отборочных турниров юниорских ЧЕ

Минспорта и АБФФ выработали единые подходы по проведению ЧБ среди мужчин второй лиги
04 мая 2024 12:54

Минспорта и АБФФ выработали единые подходы по проведению ЧБ среди мужчин второй лиги

Соболенко о матче с Рыбакиной: если бы не болельщики, я бы ушла с корта, проиграв 1:6, 1:6
03 мая 2024 20:18

Соболенко о матче с Рыбакиной: если бы не болельщики, я бы ушла с корта, проиграв 1:6, 1:6

Белорусский союз конькобежцев подвёл итоги года
03 мая 2024 20:05

Белорусский союз конькобежцев подвёл итоги года

Рекордсмен экстралиги Михаил Шалагин стал игроком магнитогорского «Металлурга»
03 мая 2024 20:00

Рекордсмен экстралиги Михаил Шалагин стал игроком магнитогорского «Металлурга»

Сборная Беларуси по хоккею обыграла команду Казахстана на международном турнире в Астане
03 мая 2024 19:18

Сборная Беларуси по хоккею обыграла команду Казахстана на международном турнире в Астане

Белорусские шахматисты одержали вторую победу на командном чемпионате России
03 мая 2024 19:00

Белорусские шахматисты одержали вторую победу на командном чемпионате России

Три медали завоевали белорусские пловцы во второй день открытого чемпионата Турции
03 мая 2024 18:59

Три медали завоевали белорусские пловцы во второй день открытого чемпионата Турции