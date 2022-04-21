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Кого сменили? В белорусской федерации хоккея утвердили главных тренеров национальной и сборных команд

21 апреля 2022 20:06
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Новости Беларуси. Исполнительный комитет Федерации хоккея Беларуси утвердил главных тренеров национальной и сборных команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Кого сменили? В белорусской федерации хоккея утвердили главных тренеров национальной и сборных команд-1

Работу с национальной дружиной Беларуси в качестве главного тренера продолжит Крэйг Вудкрофт. Сохранил свой пост и Сергей Стась, который по-прежнему будет возглавлять нашу молодежку.  

Кого сменили? В белорусской федерации хоккея утвердили главных тренеров национальной и сборных команд-4

Главным тренером юниорской команды стал Дмитрий Шульга. Вопрос назначения коуча юношеской сборной, которая в скором времени может пополнить ряды участников Молодежной хоккейной лиги, пока не решен.  

# Хоккей Беларуси # Крэйг Вудкрофт # Сергей Стась # Дмитрий Шульга # Фотофакт

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