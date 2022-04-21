Кого сменили? В белорусской федерации хоккея утвердили главных тренеров национальной и сборных команд

Работу с национальной дружиной Беларуси в качестве главного тренера продолжит Крэйг Вудкрофт. Сохранил свой пост и Сергей Стась, который по-прежнему будет возглавлять нашу молодежку.

Главным тренером юниорской команды стал Дмитрий Шульга. Вопрос назначения коуча юношеской сборной, которая в скором времени может пополнить ряды участников Молодежной хоккейной лиги, пока не решен.