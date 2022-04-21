«Многие годы длится и не решается». Какие проблемы испытывает белорусское водное поло?

Новости Беларуси. В эти дни в бассейне Университета физической культуры команды выясняют отношения в рамках второго тура открытого чемпионата Беларуси по водному поло, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В турнире соревнуются 8 команд.

Они представляют областные центры и столицу. На экваторе соревнований уже определились очевидные фавориты и участники, которые значительно им уступают. Это одна из проблем белорусского водного поло – отсутствие среднего класса.

Олег Дзюба, главный судья соревнований:

Одна из ключевых проблем, она, наверное, уже многие годы длится и не решается – у нас нет клубных команд, и что основные успехи, которые добывались на европейском уровне, это соревнования юниоров и юношей. Получается, большая масса перспективных игроков не успевает раскрыться и исчезает из поля зрения. По статистике общепринятой, средний игровой период должен состоять из 60-70 игр, у нас, особенно для команд областных центров, набирается где-то меньше 15 игр.