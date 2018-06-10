Сборная Беларуси проиграла Финляндии в товарищеском матче
Новости Беларуси. 9 июня в товарищеском матче в Тампере белорусские футболисты проиграли финским.
Хотя белорусы неплохо начали год, одолев в товарищеских матчах команды из Азербайджана и Словении, а также сыграв вничью со сборной Венгрии, в этот раз сборная Беларуси не смогла показать хороший результат.
В первом тайме темп полностью задавали финские спортсмены. На 8 минуте в ворота белорусов был забит первый мяч. Автором гола стал Йере Уронен. Далее финны не раз пытались увеличить отрыв, но Денис Щербицкий показал отличную игру, в числе прочего трижды не пропустив исключительно опасные мячи.
Во втором тайме белорусские футболисты стали играть увереннее, но гол забить не смогли всё равно. А на 75 минуте Моштаг Ягуби загнал ещё один мяч в ворота белорусов, установив окончательный счёт встречи – 2:0.
На этом серия товарищеских матчей сборной Беларуси завершена. Теперь белорусским футболистам предстоит проявить себя 8 сентября в матче с противниками из Сан-Марино.