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Баскетболистки «Цмоков» завоевали золото на чемпионате Беларуси, обыграв гродненскую «Олимпию»

13 апреля 2019 19:54
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Новости Беларуси. В третий раз кряду и в пятый за последние шесть сезонов. Баскетболистки столичных «Цмоков» вновь подтвердили звание сильнейшего женского клуба страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетболистки «Цмоков» завоевали золото на чемпионате Беларуси, обыграв гродненскую «Олимпию»-1

13 апреля в третьем матче финальной серии «драконши» без труда переиграли на выезде баскетболисток гродненской «Олимпии» – 85 на 67. Самый весомый вклад в успех команды внесла Рейчел Тэриотт – она набрала 27 очков.

Для гродненок серебряный успех является лучшим достижением за последние шесть сезонов. Ранее они неизменно оставались с бронзой чемпионата.

# Баскетбол # Фотофакт

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