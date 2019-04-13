Баскетболистки «Цмоков» завоевали золото на чемпионате Беларуси, обыграв гродненскую «Олимпию»

Новости Беларуси. В третий раз кряду и в пятый за последние шесть сезонов. Баскетболистки столичных «Цмоков» вновь подтвердили звание сильнейшего женского клуба страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

13 апреля в третьем матче финальной серии «драконши» без труда переиграли на выезде баскетболисток гродненской «Олимпии» – 85 на 67. Самый весомый вклад в успех команды внесла Рейчел Тэриотт – она набрала 27 очков.

Для гродненок серебряный успех является лучшим достижением за последние шесть сезонов. Ранее они неизменно оставались с бронзой чемпионата.