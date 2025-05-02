Арина Соболенко вышла в финал турнира категории тысяча в Мадриде, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В одной второй первая ракетка планеты обыграла Элину Свитолину из Украины, занимающую 17-е место в мировом рейтинге. Первый сет белоруска оставила за собой с уверенным счетом – 6:3, вторая партия проходила на равных, но в ключевые моменты удача вновь была на стороне нашей примы – 7:5. В решающем поединке соперницей Арины будет американка Кори Гауфф.

Данный финал для Арины уже четвертый в столице Испании, она дважды становилась чемпионкой этих соревнований.