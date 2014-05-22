Кирилл Готовец, защитник сборной Беларуси по хоккею: Нынешняя сборная была достойна минимум полуфинала

Новости Беларуси. Хоккейная сборная Беларуси завершила выступление на чемпионате мира-2014. После поражения от Швеции (2:3) немногие белорусские игроки хотели общаться с прессой. Кирилл Готовец, хоть и был жутко расстроен, все же согласился ответить на вопросы корреспондента ctv.by.

Кирилл Готовец, защитник сборной Беларуси по хоккею:

Я считаю, что сегодня нам просто не хватило немного удачи. В первом периоде шведы нас переигрывали, а во втором и третьем мы им ни в чем не уступали. Просто в конце немного не повезло. И они в одной из атак забросили нам шайбу, которую мы ни в коем случае не должны были пропускать.

С чем связана пассивность в первом периоде?

Кирилл Готовец:

Даже не знаю. Может, вышли расслабленными. Думали, что и так хорошо играем на турнире, что сейчас все получится, тем более у шведов состав как на Олимпиаде. Но после первого периода сразу поняли, что нужно включаться в игру.

Когда при счете 2:2 в ворота сборной Швеции назначили буллит, какие мысли в голове возникли?

Кирилл Готовец:

Особых мыслей не было. Очень хотелось, чтобы Калюжный реализовал буллит. А потом нужно просто строго играть в обороне, пытаться не ошибаться. Но удача от нас отвернулась.

При подготовке к матчу вспоминали победу на Олимпиаде-2002?

Кирилл Готовец:

Глен Хэнлон сам ничего не говорил, но комментарии ходили среди игроков, пару раз упоминали. Но это же было 12 лет назад. Да, хорошая была игра тогда для нашей сборной, но, считаю, нужно свою историю делать.

Как вообще оценишь выступление сборной на турнире?

Кирилл Готовец:

Считаю, что выступили достойно. Если сравнивать с предыдущими годами, то даже хорошо. Но считаю, что мы достойны были побеждать в этой игре. И немного осадок остался, ведь хотелось попасть в четверку.

То есть нынешняя сборная по потенциалу, по подбору игроков была достойна минимум полуфинала?

Кирилл Готовец:

Да. И сегодняшняя игра, если исключить первый период, показала, что мы достойны играть на равных со шведами и пробиваться дальше. Тем более такая поддержка родных трибун.

Дальше за турниром следить будешь?

Кирилл Готовец:

Мне нужно улетать в Америку, сдавать экзамены. Поэтому не знаю, получится ли следить.

Своей игрой на чемпионате доволен?

Кирилл Готовец:

Если убрать первые две игры, то, считаю, неплохо сыграл.

Напоследок что-нибудь хотел бы сказать болельщикам?

Кирилл Готовец:

Спасибо большое им. Первый раз я играл на «Минск-Арене». Атмосфера была просто нереальной. Я считаю, что во многом успех нашей команды на этом турнире зависел от них, потому что такой поддержки я нигде не видел, даже в Америке.