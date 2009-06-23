Приз лучшего вратаря Андрей Мезин обменяет на медали

Приз лучшего вратаря хоккейного чемпионата мира-2009 получил Андрей Мезин.

Официальный знак ИИХФ голкиперу нашей сборной вручил председатель Федерации хоккея Беларуси Владимир Наумов во время встречи с болельщиками в столичном Дворце спорта.

Получить такое признание очень приятно и почетно, отметил Андрей Мезин, но он бы с удовольствием поменял свой индивидуальный приз на медали мирового чемпионата для всей команды. Отвечая на вопрос болельщика, когда наша ледовая дружина сможет подняться на пьедестал почета планетарного первенства, 34-летний голкипер ответил, что это обязательно произойдет. Возможно, через пять лет, когда чемпионат мира-2014 будет проходить в Минске, а то и раньше.

Кстати, в послужном списке Андрея Мезина сейчас ровно 100 матчей, проведенных в составе национальной сборной Беларуси. В них он пропустил 241 шайбу, сделал одну голевую передачу и «заработал» 20 минут штрафного времени. Самым ярким эпизодом карьеры в сборной Беларуси Андрей Мезин считает четвертьфинальный поединок Олимпиады-2002 в американском Солт-Лейк-Сити. Тогда, 20.02.2002, белорусская сборная сенсационно обыграла одну из сильнейших команд планеты — шведскую дружину со счетом 4:3 и вошла в четверку лучших сборных мира.

Всего Андрей Мезин выступал на 11 чемпионатах мира и двух Олимпиадах. В новом сезоне он будет защищать ворота минского «Динамо» в Континентальной хоккейной лиге, сообщает БЕЛТА.