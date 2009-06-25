Кличко принял вызов Валуева

В интервью российским СМИ украинский боксер рассказал, что Николай позвонил ему по телефону и предложил встретиться на ринге. Украинец согласился, так как его «заинтересовала возможность провести поединок с крупнейшим боксером современности». При этом Кличко отметил, что окончательная договоренность о проведении боя еще не достигнута. В случае, если компромисс все же найдется, бой состоится в России, Украине или Германии.



Напомним, что в поединке Кличко — Валуев на кону будут стоять два чемпионских пояса. Виталий Кличко в настоящее время является чемпионом мира по версии WBC, а Валуеву принадлежит чемпионский титул WBA. В случае победы украинца братья Кличко будут владеть чемпионскими поясами по всем четырем основным версиям.