Киберспортсмен VS квотербек. Какое ещё сало?

Новости Беларуси. Киберспорт в последнее время завоевывает популярность молниеносно и становится настоящей индустрией с огромными деньгами, своими звездами и собственным языком, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Разговор двух киберспортсменов человеку со стороны порой просто не понять. В киберсловаре мы разбирались вместе с представителем еще одного экзотического вида спорта. Представитель американского футбола в свою очередь подготовил для оппонента по баттлу свои загадки.

Киберспортсмен против квотербека. Кто даст больше правильных ответов, смотрите в видеоматериале.