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Евгений Цуркин о Кубке мира по плаванию: «Удалось выйти на лучшие результаты»

19 ноября 2018 20:03
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Новости Беларуси. Им есть чем гордиться. Заключительный этап Кубка мира по плаванию на короткой воде для белорусской команды стал самым удачным, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Евгений Цуркин о Кубке мира по плаванию: «Удалось выйти на лучшие результаты»-1

Наши ребята завоевали 8 медалей, одна из которых золотая. На высшую ступеньку пьедестала поднялся Илья Шиманович на дистанции 50 метров брасом. Он же записал на свой счет два новых национальных рекорда.

Евгений Цуркин о Кубке мира по плаванию: «Удалось выйти на лучшие результаты»-4

Отметим, что ребята выступали под нагрузкой, так как впереди их ждет зимний чемпионат мира на короткой воде в Китае.

Евгений Цуркин о Кубке мира по плаванию: «Удалось выйти на лучшие результаты»-7

Илья Шиманович, двукратный рекордсмен Беларуси по плаванию:
Цель была – исправить свои ошибки. Более того, ни на какие рекорды не рассчитывали, просто поправили некоторые нюансы, и результат выскочил. Целенаправленно будем готовиться на чемпионат мира, здесь мы делали просто работу над ошибками и не более того.

Евгений Цуркин о Кубке мира по плаванию: «Удалось выйти на лучшие результаты»-10

Евгений Цуркин, призер этапа Кубка мира по плаванию (Сингапур):
К концу последнего этапа нам удалось выйти на лучшие результаты на данный период. Мы подходили в рабочей атмосфере к этим соревнованиям, потихоньку от этапа к этапу добавляли. Остается две недели, и мы будем погружаться на чемпионат мира, который пройдет в Китае.

Чемпионат мира по короткой воде пройдет в Гуанчжоу с 11 по 16 декабря.

# Плавание # Евгений Цуркин # Илья Шиманович # Фотофакт

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