Евгений Цуркин о Кубке мира по плаванию: «Удалось выйти на лучшие результаты»

Новости Беларуси. Им есть чем гордиться. Заключительный этап Кубка мира по плаванию на короткой воде для белорусской команды стал самым удачным, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши ребята завоевали 8 медалей, одна из которых золотая. На высшую ступеньку пьедестала поднялся Илья Шиманович на дистанции 50 метров брасом. Он же записал на свой счет два новых национальных рекорда.

Отметим, что ребята выступали под нагрузкой, так как впереди их ждет зимний чемпионат мира на короткой воде в Китае.

Илья Шиманович, двукратный рекордсмен Беларуси по плаванию: Цель была – исправить свои ошибки. Более того, ни на какие рекорды не рассчитывали, просто поправили некоторые нюансы, и результат выскочил. Целенаправленно будем готовиться на чемпионат мира, здесь мы делали просто работу над ошибками и не более того.

Евгений Цуркин, призер этапа Кубка мира по плаванию (Сингапур):

К концу последнего этапа нам удалось выйти на лучшие результаты на данный период. Мы подходили в рабочей атмосфере к этим соревнованиям, потихоньку от этапа к этапу добавляли. Остается две недели, и мы будем погружаться на чемпионат мира, который пройдет в Китае.

Чемпионат мира по короткой воде пройдет в Гуанчжоу с 11 по 16 декабря.