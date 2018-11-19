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КХЛ. Минское «Динамо» обыграло хабаровский «Амур»

19 ноября 2018 15:49
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Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» с победы начинает дальневосточную серию матчей, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

КХЛ. Минское «Динамо» обыграло хабаровский «Амур» -1

19 ноября минчане гостили в Хабаровске, где встречались с «Амуром». Встреча получилась непредсказуемой. Инициатива по ходу встречи переходила от одной команды к другой. Как итог – основного времени матча не хватило, чтобы определить победителя. Ничья 3:3.

КХЛ. Минское «Динамо» обыграло хабаровский «Амур» -4

В составе «бело-синих» хет-трик оформил на Андрей Костицын. Причем, третью шайбу форвард забросил за 10 секунд до завершения встречи. Овертайм голов не принес. А в буллитной перестрелке точнее были минчане.

КХЛ. Минское «Динамо» обыграло хабаровский «Амур» -7

Решающий буллит на счету Евгения Ковыршина. «Зубры» набирают 20 баллов, но по-прежнему находятся в подвале турнирной таблицы Западной конференции.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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