КХЛ. Минское «Динамо» обыграло хабаровский «Амур»

Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» с победы начинает дальневосточную серию матчей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» с победы начинает дальневосточную серию матчей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
19 ноября минчане гостили в Хабаровске, где встречались с «Амуром». Встреча получилась непредсказуемой. Инициатива по ходу встречи переходила от одной команды к другой. Как итог – основного времени матча не хватило, чтобы определить победителя. Ничья 3:3.
В составе «бело-синих» хет-трик оформил на Андрей Костицын. Причем, третью шайбу форвард забросил за 10 секунд до завершения встречи. Овертайм голов не принес. А в буллитной перестрелке точнее были минчане.
Решающий буллит на счету Евгения Ковыршина. «Зубры» набирают 20 баллов, но по-прежнему находятся в подвале турнирной таблицы Западной конференции.