КХЛ. Минское «Динамо» обыграло хабаровский «Амур»

19 ноября минчане гостили в Хабаровске, где встречались с «Амуром». Встреча получилась непредсказуемой. Инициатива по ходу встречи переходила от одной команды к другой. Как итог – основного времени матча не хватило, чтобы определить победителя. Ничья 3:3.