Женская сборная Беларуси по баскетболу разгромила команду Эстонии в квалификации Евробаскета-2019

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по баскетболу одержала четвертую победу в квалификации Евробаскета-2019, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Теперь команда близка к тому, чтобы оформить выход на континентальный форум.

17 ноября в Таллине белорусские баскетболистки с разницей в 50 очков разгромили команду Эстонии – 113:63.

21 ноября белоруски проведут заключительный матч квалификации в гостях у команды Турции. В финальный раунд Евро-2019 выйдут команды, занявшие первые места в каждой из восьми отборочных групп, а также шесть лучших дружин из ставших вторыми в своих квартетах.