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Джек Скилле об игре «Динамо» с «Трактором»: Не думаю, что я раньше забрасывал за свой новый клуб в первой игре

12 сентября 2017 10:20
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» вернулось из пятиматчевого турне по просторам Континентальной хоккейной лиги, и 11 сентября провело стартовый матч очередной домашней серии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начало матча навевало мрачные мысли.

У «зубров» не клеилась игра в атаке, а в обороне традиционно ошибались защитники – благо, выручал Энрот. Все изменил чудо-гол новичка «Динамо» Скилле. В середине первого периода американец протащил шайбу за воротами и с бэкхенда поразил девятку ворот Францоуза – 1:0! Причем в этом матче правый край Скилле действовал на непривычной позиции левого нападающего.

Джек Скилле об игре «Динамо» с «Трактором»: Не думаю, что я раньше забрасывал за свой новый клуб в первой игре-1

Джек Скилле, нападающий ХК «Динамо-Минск»:
Вообще-то мне понравилось действовать на левом фланге. Так я вижу лед гораздо лучше при игре в нападении. Не думаю, что я раньше забрасывал за свой новый клуб в первой игре. Было здорово. Все ребята хорошо поработали, и мы показали по-настоящему командный хоккей.

Надеюсь, сохраним этот настрой на всю неделю.

Хозяева льда словно глотнули живой воды – так разительно изменилась их игра, а вот челябинцы выглядели откровенно растерянными. Но развить успех до перерыва динамовцам не удалось. Второй период проходил на встречных курсах. Правда, шайба влетела только в сетку ворот челябинского клуба. Дебютный гол сезона в несколько неожиданной для защитника манере провел Евгений Лисовец.

В самом начале заключительной трети «зубры» отличились снова – забросил Хауден, и после действовали уже по счету. Тем не менее работы у Энрота хватало. Шведский вратарь отыграл надежно, местами даже эффектно, и записал на свой счет второй сухой матч сезона – 3:0, победа «Динамо».

Джек Скилле об игре «Динамо» с «Трактором»: Не думаю, что я раньше забрасывал за свой новый клуб в первой игре-4

Йонас Энрот, вратарь ХК «Динамо-Минск»:
Чувствовал себя достаточно комфортно и наслаждался сегодняшней игрой. Это самое важное для вратаря. Наиболее тяжелым был третий период. Мы забили пару голов и в такой ситуации тяжело было сдерживать соперников.

Но мы справились с этим и смогли сохранить ворота сухими.

На этом домашняя серия «Динамо» только начинается. Уже в среду зубры сыграют на «Минск-Арене» с «Ладой».

# Хоккей Беларуси # Фотофакт # Джек Скилле # Йонас Энрот

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