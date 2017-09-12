Джек Скилле об игре «Динамо» с «Трактором»: Не думаю, что я раньше забрасывал за свой новый клуб в первой игре

У «зубров» не клеилась игра в атаке, а в обороне традиционно ошибались защитники – благо, выручал Энрот. Все изменил чудо-гол новичка «Динамо» Скилле. В середине первого периода американец протащил шайбу за воротами и с бэкхенда поразил девятку ворот Францоуза – 1:0! Причем в этом матче правый край Скилле действовал на непривычной позиции левого нападающего.

Новости Беларуси. Минское «Динамо» вернулось из пятиматчевого турне по просторам Континентальной хоккейной лиги, и 11 сентября провело стартовый матч очередной домашней серии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Джек Скилле, нападающий ХК «Динамо-Минск»:

Вообще-то мне понравилось действовать на левом фланге. Так я вижу лед гораздо лучше при игре в нападении. Не думаю, что я раньше забрасывал за свой новый клуб в первой игре. Было здорово. Все ребята хорошо поработали, и мы показали по-настоящему командный хоккей.

Надеюсь, сохраним этот настрой на всю неделю.

Хозяева льда словно глотнули живой воды – так разительно изменилась их игра, а вот челябинцы выглядели откровенно растерянными. Но развить успех до перерыва динамовцам не удалось. Второй период проходил на встречных курсах. Правда, шайба влетела только в сетку ворот челябинского клуба. Дебютный гол сезона в несколько неожиданной для защитника манере провел Евгений Лисовец.

В самом начале заключительной трети «зубры» отличились снова – забросил Хауден, и после действовали уже по счету. Тем не менее работы у Энрота хватало. Шведский вратарь отыграл надежно, местами даже эффектно, и записал на свой счет второй сухой матч сезона – 3:0, победа «Динамо».