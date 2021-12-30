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Хоккей. «Нёман» потерпел поражение от «Динамо-Молодечно»

30 декабря 2021 20:41
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею были сыграны очередные дуэли. Лидеры пока отдыхают, а в бой вступили аутсайдеры и середняки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. «Нёман» потерпел поражение от «Динамо-Молодечно»-1

«Неман» принимал «Динамо-Молодечно». Клубы сражаются за плей-офф, поэтому битва должна была получиться упорной. Так и вышло. Гости сумели добиться победы лишь с минимальным счетом 3:2. Таким образом, динамовцы все еще сохраняют шансы на следующий раунд.

Хоккей. «Нёман» потерпел поражение от «Динамо-Молодечно»-4

Экстралига вернется 3 января 2022 года. 

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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