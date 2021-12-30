Хоккей. «Нёман» потерпел поражение от «Динамо-Молодечно»

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею были сыграны очередные дуэли. Лидеры пока отдыхают, а в бой вступили аутсайдеры и середняки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Неман» принимал «Динамо-Молодечно». Клубы сражаются за плей-офф, поэтому битва должна была получиться упорной. Так и вышло. Гости сумели добиться победы лишь с минимальным счетом 3:2. Таким образом, динамовцы все еще сохраняют шансы на следующий раунд.