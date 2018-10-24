Прямой эфир

«Всё в рабочем графике». Алексей Бага перед отлётом команды БАТЭ в Лондон на матч с «Челси»

24 октября 2018 13:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 24 октября борисовский БАТЭ утренним рейсом на Лондон отправился на матч против «Челси», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соперники встретятся 25 октября в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы.

«Всё в рабочем графике». Алексей Бага перед отлётом команды БАТЭ в Лондон на матч с «Челси»-1

«Всё в рабочем графике». Алексей Бага перед отлётом команды БАТЭ в Лондон на матч с «Челси»-3

«Всё в рабочем графике». Алексей Бага перед отлётом команды БАТЭ в Лондон на матч с «Челси»-5

«Всё в рабочем графике». Алексей Бага перед отлётом команды БАТЭ в Лондон на матч с «Челси»-7

В английскую столицу поехал 21 футболист. С окончательной заявкой тренерский штаб определится уже на месте. Перед отлетом главком команды Алексей Бага отметил, что готовностью команды полностью доволен, а непобедимый статус «Челси» отнюдь не исключает футбольных сюрпризов.

«Всё в рабочем графике». Алексей Бага перед отлётом команды БАТЭ в Лондон на матч с «Челси»-10

Алексей Бага, главный тренер ФК БАТЭ (Борисов):
В рабочем таком графике. После «Городеи» задача была восстановиться, потому что ноябрь вот-вот, и болячки накопились, и усталость, и большая занятость в сборных ребят. Поэтому восстановиться.

Более подробный анализ ребятам будет донесен уже по прилету в Лондон. Вчера была тренировка. Естественно, какие-то моменты указывались. Всё в рабочем графике.

«Всё в рабочем графике». Алексей Бага перед отлётом команды БАТЭ в Лондон на матч с «Челси»-13

Удивить футбольную Европу борисовчане постараются завтра, 25 октября. Старт поединка в 22.00 по белорусскому времени. Обслуживать матч будет итальянская судейская бригада.

Рейтинг, бюджет, составы команд. Сравниваем, чем различаются БАТЭ и «Челси»

# Футбол Беларуси # Алексей Бага # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Великолепное выступление». Главный тренер сборной Беларуси по тяжёлой атлетике о юниорском ЧЕ в Польше
24 октября 2018 13:17

«Великолепное выступление». Главный тренер сборной Беларуси по тяжёлой атлетике о юниорском ЧЕ в Польше

Виктор Гончаров: «У нас очень короткая скамейка. Не хватает игроков высокого класса»
24 октября 2018 12:46

Виктор Гончаров: «У нас очень короткая скамейка. Не хватает игроков высокого класса»

Опыт или молодость ведёт команду к победе? Мнение игроков мужской сборной Беларуси по гандболу
24 октября 2018 10:31

Опыт или молодость ведёт команду к победе? Мнение игроков мужской сборной Беларуси по гандболу