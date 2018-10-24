«Всё в рабочем графике». Алексей Бага перед отлётом команды БАТЭ в Лондон на матч с «Челси»

Новости Беларуси. 24 октября борисовский БАТЭ утренним рейсом на Лондон отправился на матч против «Челси», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соперники встретятся 25 октября в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы.

В английскую столицу поехал 21 футболист. С окончательной заявкой тренерский штаб определится уже на месте. Перед отлетом главком команды Алексей Бага отметил, что готовностью команды полностью доволен, а непобедимый статус «Челси» отнюдь не исключает футбольных сюрпризов.

Алексей Бага, главный тренер ФК БАТЭ (Борисов):

В рабочем таком графике. После «Городеи» задача была восстановиться, потому что ноябрь вот-вот, и болячки накопились, и усталость, и большая занятость в сборных ребят. Поэтому восстановиться.

Более подробный анализ ребятам будет донесен уже по прилету в Лондон. Вчера была тренировка. Естественно, какие-то моменты указывались. Всё в рабочем графике.