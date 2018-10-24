Виктор Гончаров: «У нас очень короткая скамейка. Не хватает игроков высокого класса»

Новости Беларуси. Волейболистки «Минчанки» завершили выступление в Кубке России, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. На предварительном этапе на неделе команда Виктора Гончарова провела матчи второго тура. Две победы и два поражения у них в активе. По итогам двух соревновательных недель белорусский полпред стал четвертым в своей группе и борьбу дальше не продолжит.

Так ли неутешительны эти результаты, рассказывает гость программы «Неделя спорта» Виктор Федорович Гончаров, главный тренер волейбольной команды «Минчанка». «Мы выиграли всего лишь одну игру, но это не значит, что мы играем плохо» Виктор Федорович, после первого тура Кубка России вы говорили, что было какое-то волнение, которое, возможно, повлияло на результат. Скажите, ко второму туру удалось ли отойти от этого?

Виктор Гончаров, главный тренер волейбольной команды «Минчанка»:

Начну с первого тура. Когда мы поехали на Кубок России, у нас было волнение перед теми командами, которые были там. Мы выиграли всего лишь одну игру, но это не значит, что мы играем плохо. У нас просто не хватило игрового опыта победить те команды, с которыми мы играли. В какой-то степени мы уже в первом туре может быть и потеряли шанс выйти в финал Кубка. Но когда приехали в Красноярск, все равно ставили перед собой цель попасть дальше. Скажите, чего, на ваш взгляд, не хватило в первом туре и удалось ли что-то изменить ко второму?

Виктор Гончаров:

Ко второму туру мы убрали много своих ошибок, которые у нас были, убрали волнение. И команда выходила от игры к игре более сыграно. Вы знаете прекрасно, что у нас новая связка, с ней нужно сыграться. Поэтому во втором туре мы одержали на победу больше. Могу сказать, что мы сами упустили некоторые победы, особенно с «Енисеем». Если бы не травма Анисовой, то мы могли бы быть в финале. Волейбол. «Минчанка» уступила красноярскому «Енисею» на предварительной стадии Кубка России У вас два тура подряд, четыре матча за четыре дня. Сумасшедший график и ритм. Усталость все-таки сказывается на результатах девочек? Виктор Гончаров:

Конечно. Но мне очень приятно было, что мы сыграли в первые три дня по пять партий. На игру с «Одинцово» мы вышли также заряженными. Физически команда была готова, психологически также была готова. Многие тогда подходили и говорили: «Как вы еще стоите на площадке?».

«У нас очень короткая скамейка. Не хватает игроков высокого класса» Наверное, раз в таком темпе проходил Кубок России, к Суперлиге уже полностью готовы? Виктор Гончаров:

Я бы не сказал, что полностью подготовлены. У нас очень короткая скамейка. Не хватает игроков высокого класса. Шесть-семь-восемь человек есть, которые будут решать вопросы, остальные пока не готовы к Суперлиге. Сейчас нам будем немного легче – мы будем играть по одной игре, будем готовиться к одной игре. «Поднять белорусский волейбол, приблизиться к европейскому»

Хотел спросить о переездах. В Кубке были поездки в Череповец, Красноярск. В связи с этим финансовая сторона вопроса очень поменялась – бюджет вырос. Виктор Гончаров:

Хочу сказать спасибо Мингорисполкому, управлению спорта Мингорисполкома за то, что они пошли на это, выделили средства на то, чтобы мы участвовали в чемпионате России. Конечно, много скептиков, много оппонентов, которые не понимают. Но я скажу откровенно: участвовала «Минчанка» в чемпионате Беларуси, к нам приходили три-пять-восемь-десять человек. А сколько на Кубке приходило людей! Как бы мы не играли, я всегда настраиваю команду на то, что мы играем для зрителей. На многие команды люди пойдут. То есть цель оправдывает средства? Виктор Гончаров:

По моему мнению, да. Хотя очень много скептиков. Даже по приезду сюда я уже воспринимаю к себе уже в большей степени неприятные, может быть, разговоры. Зачем это нам нужно было? А я вижу так: для того, чтобы поднять белорусский волейбол, приблизиться к европейскому волейболу и к российскому, в частности. «Судьба меня заставляет идти на то, чтобы брать легионеров» В Кубке России поставлена точка. Чем заняты ваши мысли сейчас, что дальше?

Виктор Гончаров:

Мои мысли заняты сейчас тем, как подготовить команду перед игрой с «Динамо» (Москва). Второе, мои мысли также заняты тем, как найти еще одного-двух человек на определенные позиции, которые бы были у нас закрыты полностью. Потому что если выпадает какой-то один игрок, у нас идет большая проблема. Есть ли конкретные персоналии, которые вы хотели бы видеть в своей команде? И ведутся ли переговоры с ними? Виктор Гончаров:

Я в прошлом году говорил, что хотел бы полностью своими укрепиться. Но судьба меня заставляет идти на то, чтобы брать легионеров. Потому что наши легионеры, которые уехали туда, естественно, играют не за эти же деньги, что здесь – а в пять-шесть раз больше. Игроков много. Не хотелось бы ошибиться. Вот мы взяли Анисову – не ошиблись. Это игрок, который цементирует нашу команду. Самое главное, не ошибиться здесь. «Тренер за площадкой, а опытный игрок – в площадке» Виктор Федорович, вам, как тренеру, с кем работать проще – с опытными игроками, у которых за плечами большой опыт, но их все-таки сложно переучивать, или с молодыми, которые легко впитывают и поддаются вашей тренерской подготовке?