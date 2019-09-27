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КХЛ. Хоккеисты минского «Динамо» уступили «Северстали» в гостевом матче

27 сентября 2019 08:33
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Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» уступило «Северстали» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Голевые события в основное время матча произошли во втором периоде. На двоих команды забросили четыре шайбы.

КХЛ. Хоккеисты минского «Динамо» уступили «Северстали» в гостевом матче-1

За «зубров» отличились Шейн Принц и Дрю Шор. А за «сталеваров» шайбы забросили Алексеев и Трубачев. Как итог, судьбу матча решила серия послематчевых бросков. Тут удача была на стороне «сталеваров» – 3:2.

Команда Крэйга Вудкрофта набирает 10 очков и занимает теперь 8 место в Западной конференции. 28 сентября «Динамо» продолжит свою гостевую серию поединков против «Нефтехимика».

КХЛ. Хоккеисты минского «Динамо» уступили «Северстали» в гостевом матче-4

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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