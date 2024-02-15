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Конькобежный спорт. Результаты белорусов на Спартакиаде сильнейших в России

15 февраля 2024 14:19
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В Челябинске продолжаются соревнования по конькобежному спорту. Программу турнира открыли забеги на дистанции 1 000 метров среди женщин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Конькобежный спорт. Результаты белорусов на Спартакиаде сильнейших в России-1

Екатерина Слоева показала четвертый результат. Анна Доморацкая заняла шестую позицию. Вслед за девушками медали на аналогичной дистанции разыграли мужчины. Лучшим из наших конькобежцев стал Игнат Головатюк, показавший четвертое время. Также в десятку сильнейших попал Виктор Руденко. Еще двое белорусов Владислав Запойкин и Владислав Гапон закончили состязания вне топ-15. Заключительным видом программы стали командные гонки. Белорусское трио в составе Игната Головатюка, Егор Доморацкого и Виктора Руденко поднялось на итоговое четвертое место.

# Спортивные соревнования

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