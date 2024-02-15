Прямой эфир

Азаренко уступила Швёнтек в 1/4 финала теннисного турнира в Дохе

15 февраля 2024 19:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Виктория Азаренко не сыграет в полуфинале теннисного тысячника в Дохе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Дальнейший путь нашей спортсменке преградила первая ракетка планеты Ига Швентэк из Польши.

Азаренко уступила Швёнтек в 1/4 финала теннисного турнира в Дохе-1

Отечественная спортсменка очень убедительно выглядела на старте. Длительное время никому не удавалось взять чужую подачу. Но в самой концовки Швентек сделала единственный брейк – 6:4. Казалось, нужно немного добавить, и сенсация вполне может случиться. Но вторая партия превратилась в фиаско. Швентек стала попадать в корт практически все мячи. А у белоруски игра откровенно рассыпалась. Итог – поражение, 0:6.

# Теннис

Другие новости рубрики

Все новости
Мария Шканова взяла серебряную медаль в слаломе на Всероссийской спартакиаде сильнейших
15 февраля 2024 14:20

Мария Шканова взяла серебряную медаль в слаломе на Всероссийской спартакиаде сильнейших

Конькобежный спорт. Результаты белорусов на Спартакиаде сильнейших в России
15 февраля 2024 14:19

Конькобежный спорт. Результаты белорусов на Спартакиаде сильнейших в России

На чемпионате Европы по вольной борьбе Беларусь представят 9 спортсменов
15 февраля 2024 13:44

На чемпионате Европы по вольной борьбе Беларусь представят 9 спортсменов