Азаренко уступила Швёнтек в 1/4 финала теннисного турнира в Дохе

Отечественная спортсменка очень убедительно выглядела на старте. Длительное время никому не удавалось взять чужую подачу. Но в самой концовки Швентек сделала единственный брейк – 6:4. Казалось, нужно немного добавить, и сенсация вполне может случиться. Но вторая партия превратилась в фиаско. Швентек стала попадать в корт практически все мячи. А у белоруски игра откровенно рассыпалась. Итог – поражение, 0:6.