Стало известно, когда сборная Беларуси по футболу сыграет в Лиге наций

Новости Беларуси. Стало известно точное расписание выступления сборной Беларуси по футболу в Лиге наций нового сезона. Даты и время выбирал компьютер, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Начнем турнир выездным противостоянием. Случится это 3 июня 2022 года. Спустя всего 3 дня, если точнее, то 6 июня, хозяевами будем уже мы. К нам пожалуют представители Азербайджана.

Первый летний месяц вообще будет чересчур насыщенным для сборной и уместит сразу четыре противостояния. Еще два состоятся в сентябре. Завершим групповой этап также на выезде. В оппонентах – словаки.