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«Каждый шаг мог стать последним»: болото, жара, люди и собаки – как в Латвии соревновались в кинологическом биатлоне

27 августа 2018 10:24
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Белорусские пограничники с четвероногими помощниками стали призёрами международных соревнований по кинологическому биатлону в Латвии. Состязания по четырём номинациям проходили в Колледже пограничной охраны.

В них участвовали 90 команд.

«Каждый шаг мог стать последним»: болото, жара, люди и собаки – как в Латвии соревновались в кинологическом биатлоне -1

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ офицер отделения Кинологического центра Сморгонской пограничной группы, старший лейтенант Руслан Страшкевич; старший инспектор пограничного поста«Субботники» Лидского пограничного отряда, сержант Илья Попроцкий. А также – служебные собаки Гром и Риджи. 

«Каждый шаг мог стать последним»: болото, жара, люди и собаки – как в Латвии соревновались в кинологическом биатлоне -4

«Каждый шаг мог стать последним»: болото, жара, люди и собаки – как в Латвии соревновались в кинологическом биатлоне -6

Илья Попроцкий, старший инспектор пограничного поста «Субботники» Лидского пограничного отряда, сержант:
В день соревнований очень жаркая погода была, наши питомцы нас не подвели, выступили достойно очень.

И привели нас к хорошему результату.

«Каждый шаг мог стать последним»: болото, жара, люди и собаки – как в Латвии соревновались в кинологическом биатлоне -9

Что было самым сложным в соревнованиях?

Илья Попроцкий:
Вообще, для белорусских пограничников нет ничего сложного. Если серьёзно, скорее всего, это было преодоление болотистого участка длиной около 80 метров, в котором каждый шаг мог стать последним.

То есть, ты мог просто остаться в этом болоте, увязнуть.

«Каждый шаг мог стать последним»: болото, жара, люди и собаки – как в Латвии соревновались в кинологическом биатлоне -12

«Каждый шаг мог стать последним»: болото, жара, люди и собаки – как в Латвии соревновались в кинологическом биатлоне -14

Но мой верный друг был со мной, придавал мне силы.

И я смог преодолеть это препятствие, как и все последующие.

«Каждый шаг мог стать последним»: болото, жара, люди и собаки – как в Латвии соревновались в кинологическом биатлоне -17

«Каждый шаг мог стать последним»: болото, жара, люди и собаки – как в Латвии соревновались в кинологическом биатлоне -19

Как отбирают собак для службы на границе?

Сколько нужно времени, чтобы воспитать служебную собаку? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Собаки # Илья Попроцкий # Руслан Страшкевич

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