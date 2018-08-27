«Каждый шаг мог стать последним»: болото, жара, люди и собаки – как в Латвии соревновались в кинологическом биатлоне

Белорусские пограничники с четвероногими помощниками стали призёрами международных соревнований по кинологическому биатлону в Латвии. Состязания по четырём номинациям проходили в Колледже пограничной охраны.
В них участвовали 90 команд.
Белорусские пограничники с четвероногими помощниками стали призёрами международных соревнований по кинологическому биатлону в Латвии. Состязания по четырём номинациям проходили в Колледже пограничной охраны.
В них участвовали 90 команд.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – офицер отделения Кинологического центра Сморгонской пограничной группы, старший лейтенант Руслан Страшкевич; старший инспектор пограничного поста«Субботники» Лидского пограничного отряда, сержант Илья Попроцкий. А также – служебные собаки Гром и Риджи.
Илья Попроцкий, старший инспектор пограничного поста «Субботники» Лидского пограничного отряда, сержант:
В день соревнований очень жаркая погода была, наши питомцы нас не подвели, выступили достойно очень.
И привели нас к хорошему результату.
Что было самым сложным в соревнованиях?
Илья Попроцкий:
Вообще, для белорусских пограничников нет ничего сложного. Если серьёзно, скорее всего, это было преодоление болотистого участка длиной около 80 метров, в котором каждый шаг мог стать последним.
То есть, ты мог просто остаться в этом болоте, увязнуть.
Но мой верный друг был со мной, придавал мне силы.
И я смог преодолеть это препятствие, как и все последующие.
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