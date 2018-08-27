«Каждый шаг мог стать последним»: болото, жара, люди и собаки – как в Латвии соревновались в кинологическом биатлоне

Белорусские пограничники с четвероногими помощниками стали призёрами международных соревнований по кинологическому биатлону в Латвии. Состязания по четырём номинациям проходили в Колледже пограничной охраны. В них участвовали 90 команд.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – офицер отделения Кинологического центра Сморгонской пограничной группы, старший лейтенант Руслан Страшкевич; старший инспектор пограничного поста«Субботники» Лидского пограничного отряда, сержант Илья Попроцкий. А также – служебные собаки Гром и Риджи.

Илья Попроцкий, старший инспектор пограничного поста «Субботники» Лидского пограничного отряда, сержант:

В день соревнований очень жаркая погода была, наши питомцы нас не подвели, выступили достойно очень. И привели нас к хорошему результату.

Что было самым сложным в соревнованиях? Илья Попроцкий:

Вообще, для белорусских пограничников нет ничего сложного. Если серьёзно, скорее всего, это было преодоление болотистого участка длиной около 80 метров, в котором каждый шаг мог стать последним. То есть, ты мог просто остаться в этом болоте, увязнуть.

Но мой верный друг был со мной, придавал мне силы. И я смог преодолеть это препятствие, как и все последующие.