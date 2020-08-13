«Каждая ракетка имеет свои характеристики». Главные принципы большого тенниса

Даниил Чехович, корреспондент:

Великими спортсменами тенниса становятся именно тут. Максим Мирный, Виктория Азаренко. Ведь теннис, как любовь, обладает способностью делать человека счастливее.

Еще сотню лет назад большой теннис был привилегией аристократов, но в наше время популярная игра с ракеткой и мячом доступна любому желающему. Ирина Хрипач, старший тренер национальной сборной Республики Беларусь:

В советское время теннис был не такой популярный вид спорта и часто, когда я ездила в автобусе на тренировку, у меня спрашивали, где я занимаюсь гитарой, потому что ракетка была в чехле, и это было непривычно.

Сегодня в столице насчитывается порядка десятка спортивных школ по большому теннису. В каждой из них на высоком уровне обустроены корты с современным оборудованием.



Ирина Хрипач:

Теннис – очень популярный вид спорта. Наши спортсмены помогли его особенно популяризировать. Что нужно знать? Наверное, просто нужно его любить. Любой человек, который увидел теннисистов, как они ловко справляются и управляют мячом, то это, наверное, первое, что их увлекает.

Однако волшебный полет мяча через сетку достигается только упорным трудом. И важно, чтобы изначально ребенок понял, что только настойчивость принесет ему желаемые успехи.

Ирина Хрипач:

Я сейчас буду говорить не только как тренер, но и как мама спортсмена. Мой сын тоже спортсмен. Конечно, самое главное любите своих детей и замечайте каждый маленький успех в этом виде спорта. Приводите на тренировку своего ребенка и после тренировки интересуйтесь, что у него получилось.

Анна Виноградова, мастер спорта по большому теннису:

Я сразу перешла в большую группу по теннису, потому что очень старалась и всегда хотела играть, стать профессиональной теннисисткой. Для меня теннис – это очень важный этап в жизни, очень интересная игра.

К занятиям на корте следует тщательно подготовиться. Подобрать необходимые атрибуты – дело тонкое, но главное – это ракетка. Алексей Мачехин, владелец теннисного магазина:

У каждого игрока есть свой стиль игры. Он либо атакующий, либо игрок, который играет на вращение, на точность, на контроль, больше в защите. Каждая ракетка имеет свои какие-то характеристики.

Даниил Чехович:

А если вот детки приходят, что чаще всего берут? В чем различие ракеток взрослого профессионала или детской? Алексей Мачехин:

Главное различие в детских ракетках – это ее длина и размер с весом. Два главных показателя, которые мы узнаем у ребенка, это его возраст и рост. У каждой ракетки указан определенный интервал роста и ее длина. Это ракетка для самых маленьких детей от 2 до 4 лет, для тех, кто только знакомится с теннисом.