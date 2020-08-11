Дмитрий Камеко: как принимающего, мне кажется, Бето заменить в мире никто не сможет

Новости Беларуси. Мини-футбольный клуб «Столица» активно готовится к новому сезону. После разъездных сборов команда вернулась к тренировкам на родной арене «Уручье», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Мини-футбольный клуб «Столица» активно готовится к новому сезону. После разъездных сборов команда вернулась к тренировкам на родной арене «Уручье», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Минчане вышли из отпуска еще в середине июля. За это время состав значительно изменился: в стан трехкратного чемпиона страны пожаловали несколько новичков.
Не обошлось и без потерь. И главная – уход полюбившегося всем бразильца Бето. Однако новый главный тренер Дмитрий Камеко трагедии из этого не делает и за оставшееся время попытается перестроить игру своих подопечных.
Дмитрий Камеко, главный тренер МФК «Столица»:
Если брать потерю Бето как такового, то, наверное, он бы уже не добавил подвижности. Трудно говорить, паспорта, не паспорта – я имею в виду о возрасте – есть, конечно, подвижность игры.
Что касается его как столба, как принимающего, говорить о том, кем бы заменить – мне кажется, Бето заменить в мире никто не сможет.
Перед первым полноценным сезоном новый главком игрокам спуска не дает. Упор делается на физические кондиции, однако далеко не последнее место занимает и общий настрой команды.
Дмитрий Камеко:
Ребята работают с энтузиазмом, с интересом, стараются все слушать, выполнять. Я думаю, в таком хорошем ключе, настроении проходит вся подготовка. Я только каждого могу похвалить за трудолюбие и самоотдачу в подготовительный период.
Помимо тренировочных занятий у коллектива намечены три товарищеских матча. Они пройдут 14, 22 и 29 августа. Ну а там и старт сезона не за горами.