Дмитрий Камеко: как принимающего, мне кажется, Бето заменить в мире никто не сможет

Новости Беларуси. Мини-футбольный клуб «Столица» активно готовится к новому сезону. После разъездных сборов команда вернулась к тренировкам на родной арене «Уручье», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минчане вышли из отпуска еще в середине июля. За это время состав значительно изменился: в стан трехкратного чемпиона страны пожаловали несколько новичков. Не обошлось и без потерь. И главная – уход полюбившегося всем бразильца Бето. Однако новый главный тренер Дмитрий Камеко трагедии из этого не делает и за оставшееся время попытается перестроить игру своих подопечных.

Дмитрий Камеко, главный тренер МФК «Столица»:

Если брать потерю Бето как такового, то, наверное, он бы уже не добавил подвижности. Трудно говорить, паспорта, не паспорта – я имею в виду о возрасте – есть, конечно, подвижность игры. Что касается его как столба, как принимающего, говорить о том, кем бы заменить – мне кажется, Бето заменить в мире никто не сможет.

Перед первым полноценным сезоном новый главком игрокам спуска не дает. Упор делается на физические кондиции, однако далеко не последнее место занимает и общий настрой команды.

Дмитрий Камеко:

Ребята работают с энтузиазмом, с интересом, стараются все слушать, выполнять. Я думаю, в таком хорошем ключе, настроении проходит вся подготовка. Я только каждого могу похвалить за трудолюбие и самоотдачу в подготовительный период.