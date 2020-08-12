Сингаевский о новом сезоне «Строителя»: мы не смогли купить иностранных игроков. Скорее всего, будем выступать белорусами

Новости Беларуси. «Строитель» готовится к новому насыщенному сезону. Столичная волейбольная команда вовсю тренируется перед стартом национального чемпионата и Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Из стана коллектива много новостей. Во-первых, теперь у «Строителя» новая прописка. Шлифовать мастерство и проводить матчи коллектив будет в одном из залов «Чижовка-Арены». Есть изменения и в тренерском штабе: с этого сезона в помощниках у Александра Сингаевского экс-главный тренер «МАПИДа» Владимир Мойсиевич. За физподготовку отвечает опытный специалист Ангелина Мазиева. Сейчас у команды самый важный этап – закладка базы на сезон.

Александр Сингаевский, главный тренер ВК «Строитель»:

Сейчас у нас самый основной, тяжелый период в нашей подготовке. Максимальные нагрузки идут. В связи с эпидемиологической обстановкой большие трудности с проведением турниров, товарищеских средств. Из-за этого мы не смогли, скажем так, купить иностранных игроков до настоящего времени. И, скорее всего, мы будем выступать белорусами.

В межсезонье дружину покинул диагональный Артем Кудряшов. На его место пришел самый результативный игрок регулярного чемпионата 2020-го Петр Миненков из «МАПИДа». Также в новом сезоне «Строителю» помогут еще трое молодых ребят. Это доигровщики Илья Морозов и Никита Коновалов, а также связующий Евгений Котов.

Илья Морозов, игрок ВК «Строитель»:

Это будет интересным опытом, потому что впервые «МАПИД» стал официальным фарм-клубом «Строителя». Мы можем варьировать состав: как из старшей команды забирать в более молодую, так и с молодой – в более старшую. То есть давать играть молодежи, давать им опыт игры на международных кубках, а также с более сильными соперниками. Это большой плюс. Я работал до этого в «МАПИДе» с Владимиром Александровичем. Сейчас он перешел в «Строитель». Мне понятна его методика тренировок, понятно, как делать какие-то упражнения. То есть я уже буду более ориентирован.