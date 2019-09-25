«Каждая девчонка играла «за себя и за того парня». «Минчанка» успешно стартовала на Кубке России

Новости Беларуси. «Минчанка» успешно начала новый сезон, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Несмотря на то, что основа из-за занятости в сборной присоединилась к команде лишь за неделю до старта, девушки впервые смогли преодолеть предварительный этап Кубка России. В 5 встречах наши волейболистки одержали 3 победы. Такой результат позволил выйти в полуфинальный раунд, игры которого состоятся в начале ноября.

Виктор Гончаров, главный тренер ВК «Минчанка»:

Я доволен, как девочки себя проявили и, естественно, результатом. Потому что каждая девчонка играла «за себя и за того парня». Мы Кубок России начинали с чистого листа, у нас не было ни одной контрольной игры, поэтому в первые игры было некоторое волнение, что мы находимся в стадии подготовки, еще не сбалансирован состав, еще нет сочетания связок с нападающими. Но меня обнадежила игра в защите, приеме – это основа всего того, как мы будем дальше играть.

Напомним, в новом сезоне команда обновилась. Так из Италии вернулась Анжелика Борисевич. Правда, из-за травмы она пока не выступает и занимается по индивидуальной программе. Также в команде две российские спортстменки – Наталья Думчева и Ольга Богданова. А Виктория Секретова перешла из пляжного волейбола.