«Каждая девчонка играла «за себя и за того парня». «Минчанка» успешно стартовала на Кубке России
Новости Беларуси. «Минчанка» успешно начала новый сезон, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Несмотря на то, что основа из-за занятости в сборной присоединилась к команде лишь за неделю до старта, девушки впервые смогли преодолеть предварительный этап Кубка России. В 5 встречах наши волейболистки одержали 3 победы. Такой результат позволил выйти в полуфинальный раунд, игры которого состоятся в начале ноября.
Виктор Гончаров, главный тренер ВК «Минчанка»:
Я доволен, как девочки себя проявили и, естественно, результатом. Потому что каждая девчонка играла «за себя и за того парня». Мы Кубок России начинали с чистого листа, у нас не было ни одной контрольной игры, поэтому в первые игры было некоторое волнение, что мы находимся в стадии подготовки, еще не сбалансирован состав, еще нет сочетания связок с нападающими. Но меня обнадежила игра в защите, приеме – это основа всего того, как мы будем дальше играть.
Напомним, в новом сезоне команда обновилась. Так из Италии вернулась Анжелика Борисевич. Правда, из-за травмы она пока не выступает и занимается по индивидуальной программе. Также в команде две российские спортстменки – Наталья Думчева и Ольга Богданова. А Виктория Секретова перешла из пляжного волейбола.
«Минчанка» пока тренируется дома, но уже в начале октября отравится на международный турнир в Польшу. Этот выезд станет отличной проверкой перед стартом в Суперлиге. Первый матч у команды 13 октября. Наши волейболистки сыграют с «Уралочкой».