Николай Козеко: «Ожидается большой такой пресс со стороны иностранных спортсменок на наших»

Новости Беларуси. Белорусские фристайлисты начинают новый сезон, который с полным основанием можно назвать экспериментальным для них. Акцент на молодежь и на подготовку к Олимпиаде-2022, сообщили в программе «СТВ-Спорт». О состоянии дел в национальной команде расскажет Юлия Силипицкая.

Чистый прыжок бэк-фулл-фулл-фулл – тройное сальто назад с тройным пируэтом – в исполнении Аллы Цупер принес белорусам золотую награду сочинской Олимпиады. Спустя пять с лишним лет, чтобы бороться за мировой пьедестал, мужчинам необходимо выполнять как минимум тройное сальто с четырьмя пируэтами, а женщинам – с двумя. В белорусской сборной предстоящий сезон станет экспериментальным.

Николай Козеко, главный тренер сборной Беларуси по фристайлу:

Очень много девочек. Австралийки вышли, американки выходят на тройные сальто, китаянки. Так что сейчас у девочек ожидается такой большой прорыв и большой такой пресс со стороны иностранных спортсменок на наших.

Особых штатных изменений в команде не произошло, вот только олимпийский чемпион Антон Кушнир подался на тренерские хлеба. Пропустили прошлый сезон Гладченко, Густик и Цупер, но сегодня ребята уже в строю и готовы выступать на этапе Кубка Европы. Правда, у них подросли конкуренты.

Павел Дик, серебряный призер мира среди юниоров:

Планы, если можно так выразиться, грандиозные. Потому что я как считаю, оценивая себя: я проделал огромную работу за летний сезон. И поэтому я вполне уверен в своих силах и возможностях. Поэтому рассчитываю на высокий результат. Основные старты в этом сезоне – это кубки мира, на них и планирую попасть в тройку лидеров.

Есть в сборной и совсем молодые Макар Митрофанов и Игорь Дребенков. Сегодня они способны потеснить мировых лидеров.

Николай Козеко:

Пришли они так сильно, практически снесли всех остальных и в лидирующую группу вошли сейчас на водном трамплине. Другое дело, как это получится у нас на основных соревнованиях, на снежных. Это будем смотреть уже по окончанию сезона и будем делать какие-то выводы.