«Динамо» на выезде в овертайме проиграло «Торпедо»

В Нижнем Новгороде «зубры» встречались с хоккеистами «Торпедо». Парни Крэйга Вудкрофта открыли счет. На 15-й минуте большинство реализовал Пулккинен. Правда, вскоре «зубры» пропустили. Ильин отличился в меньшинстве. 1:1 после первого периода.

Во втором дважды забросили хозяева льда (Варнаков и Шредер). Казалось, «торпедовцы», которые имели игровое преимущество, без проблем доведут матч до победы. Но в третьем периоде минчане вернулись в игру – шайбы на счету Ковыршина и Паре. Потом был овертайм, в котором хозяева льда все-таки дожали минчан, забросил Шенфельд. 4:3 в пользу «Торпедо».