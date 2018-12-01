Билеты на вторые Европейские игры поступили в продажу

Новости Беларуси. Квитки доступны жителям всей планеты. Приобрести их в Беларуси можно в кассах официального билетного оператора Ticketpro, в Европе – через официальных реселлеров, а также официальных туроператоров Игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 15 декабря билеты можно будет приобрести в России. Цены варьируются от 5 до 50 рублей для белорусов и от 2 до 20 евро для иностранных болельщиков. Разработаны несколько категорий: «Стандарт» и VIP, на церемонии открытия и закрытия Игр.

Максим Кошкалда, начальник управления по маркетингу, коммерческим вопросам и рекламе фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:

В ходе церемонии открытия будут использованы новейшие технологии, в том числе и технологии дополненной реальности, световые и проекционные эффекты. Шоу включает в себя выступление известных артистов. Хэдлайнером церемонии выступит звезда мирового уровня, чье имя мы пока держим в секрете.