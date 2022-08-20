Прямой эфир

В Минске прошёл открытый чемпионат города по конькобежному спорту

20 августа 2022 14:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В «Минск-Арене» завершился открытый чемпионат Минска по конькобежному спорту. Участие в нем, помимо наших спортсменов, принимали представители России и Казахстана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске прошёл открытый чемпионат города по конькобежному спорту-1

Данный старт – подготовка к предстоящим чемпионатам сезона. Спортсмены с удовольствием соперничали и решали свои рабочие задачи. А присутствие на нем зарубежных атлетов подстегивало боевой дух наших конькобежцев.

В Минске прошёл открытый чемпионат города по конькобежному спорту-4

Егор Доморацкий, победитель соревнований:
Это очень хороший опыт для молодого поколения, потому что, когда выходишь в пару со спортсменом из другой страны, появляется стимул выиграть его. Ребята только начинают разбегиваться, результаты показывают довольно неплохие, дальше будет лучше.

В Минске прошёл открытый чемпионат города по конькобежному спорту-7

Участники смогли побороться за награды и приобрести важный соревновательный опыт. Победа на данном турнире не стояла во главе угла. Куда важнее работа, которую проделали спортсмены, соревнуясь и готовясь к будущим турнирам. 

# Спортивные соревнования # Егор Доморацкий # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Торпедо-БелАЗ» и «Минск» открыли 18-й тур ЧБ по футболу. Известно расписание остальных поединков
19 августа 2022 20:31

«Торпедо-БелАЗ» и «Минск» открыли 18-й тур ЧБ по футболу. Известно расписание остальных поединков

«Такая вот агрессивно настроенная игра». ХК «Минск» оформил хет-трик в хоккее на траве
19 августа 2022 20:30

«Такая вот агрессивно настроенная игра». ХК «Минск» оформил хет-трик в хоккее на траве

«Это была невероятная игра». Комментарии Соболенко после победы над Роджерс
19 августа 2022 20:29

«Это была невероятная игра». Комментарии Соболенко после победы над Роджерс