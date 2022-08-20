В Минске прошёл открытый чемпионат города по конькобежному спорту

В «Минск-Арене» завершился открытый чемпионат Минска по конькобежному спорту. Участие в нем, помимо наших спортсменов, принимали представители России и Казахстана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Данный старт – подготовка к предстоящим чемпионатам сезона. Спортсмены с удовольствием соперничали и решали свои рабочие задачи. А присутствие на нем зарубежных атлетов подстегивало боевой дух наших конькобежцев.

Егор Доморацкий, победитель соревнований:

Это очень хороший опыт для молодого поколения, потому что, когда выходишь в пару со спортсменом из другой страны, появляется стимул выиграть его. Ребята только начинают разбегиваться, результаты показывают довольно неплохие, дальше будет лучше.