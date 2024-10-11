Карлос Алос заявил, что футбольная сборная Беларуси готова к выходу на топ-турнир

Главный тренер футбольной сборной Беларуси испанец Карлос Алос заявил о том, что его команда готова к выходу на топ-турнир, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наставник национальной дружины нашей страны считает, что на подходе хорошее, перспективное поколение. По его словам, через несколько лет большое количество игроков раскроется и команда станет еще сильнее.

Отметим, 12 октября сборная Беларуси сыграет в Лиге наций с дружиной Северной Ирландии. Начало матча – в 21 час 45 минут по минскому времени. На данный момент в группе С белорусы занимают первое место, в их активе 4 очка.