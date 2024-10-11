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Сборная Беларуси по пляжному футболу в квалификации ЧМ-2025 проиграла дружине Италии

11 октября 2024 19:49
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Сборная Беларуси по пляжному футболу проиграла итальянцам в матче европейской квалификации к чемпионату мира – 2025, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Сборная Беларуси по пляжному футболу в квалификации ЧМ-2025 проиграла дружине Италии-1

Во втором туре группового раунда дружина Италии не оставила шансов команде Николаса Альварадо. Наши ребята капитулировали со счетом 3:9. Голы в составе Беларуси на счету Олега Гапона, Никиты Чайковского и Евгения Новикова. Тем не менее шансы на путевку на чемпионат мира у отечественной сборной остаются.

12 октября команда Беларуси сыграет заключительный матч против датчан. Нашим парням нужна только победа. Кстати, сегодня во втором матче в группе А дружина Дании уступила сборной Швейцарии 2:4.

# Спортивные соревнования

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