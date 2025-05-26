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Константин Шостак остаётся в «Северстали»

26 мая 2025 20:15
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Хоккейный клуб «Северсталь» продлил соглашение с белорусским вратарем Константином Шостаком. Новый контракт подписан на один год – до конца следующего сезона, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

Правами на голкипера российская дружина владеет с 2017-го. Сначала он два розыгрыша выступал за «Алмаз» в МХЛ, а в 2019-м дебютировал за главную команду в КХЛ. В завершившемся сезоне Шостак провел 33 игры, в 15 дуэлях череповецкий клуб победил. Коэффициент надежности составил 3,19, процент отраженных бросков – 88,6. В сезоне 2022/23 голкипер на правах аренды выступал за минское «Динамо».

# Хоккей # Белорусские спортсмены # Константин Шостак

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