Константин Шостак остаётся в «Северстали»

Хоккейный клуб «Северсталь» продлил соглашение с белорусским вратарем Константином Шостаком. Новый контракт подписан на один год – до конца следующего сезона, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Правами на голкипера российская дружина владеет с 2017-го. Сначала он два розыгрыша выступал за «Алмаз» в МХЛ, а в 2019-м дебютировал за главную команду в КХЛ. В завершившемся сезоне Шостак провел 33 игры, в 15 дуэлях череповецкий клуб победил. Коэффициент надежности составил 3,19, процент отраженных бросков – 88,6. В сезоне 2022/23 голкипер на правах аренды выступал за минское «Динамо».