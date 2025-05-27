Организаторы ралли-рейда «Шёлковый путь» представили новый маршрут

15-я гонка в истории. Организаторы престижного ралли-рейда «Шелковый путь» представили новый маршрут. Участники пройдут более 5 000 километров, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Из Восточной Сибири экипажи отправятся в Бурятию, затем – в Монголию. Каменистое бездорожье, пески, дюны и, конечно, скоростные участки – их будет более 2 000 километров.

После монгольских этапов ралли-рейд вернется в Россию. Стартует гонка 12 июля и продлится около двух недель. По традиции в число фаворитов входит белорусская команда «МАЗ-Спортавто». В 2023 году экипаж под управлением Сергея Вязовича занял первое место, а в прошлом сезоне финишировал третьим.