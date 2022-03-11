Карелин об отстранении белорусских и российских спортсменов: будем ожидать, когда эта пелена спадет с глаз олимпийского движения

Новости Беларуси. Белорусские спортсмены, несмотря на бан от различных международных федераций и организаций, продолжат тренироваться и выступать, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наши атлеты конкурентноспособны, и многим соперникам есть чему у них поучиться. Такое мнение высказал трехкратный олимпийский чемпион по борьбе, россиянин Александр Карелин.

Александр Карелин, трехкратный олимпийский чемпион:

Всегда остаемся в конкуренции, конкурентами, и это правильно. Заметьте, не врагами. Здесь очень важно сохранить это, продвигать и дальше правильность спортивного мировосприятия. Конечно же, объединить [неразборчиво – прим. ред.] и расширить ее, потому что традиции в Беларуси очень большие. Сейчас будем проводить чемпионаты и настойчиво ожидать, когда эта пелена спадет с глаз олимпийского движения, и нас восстановят в правах.