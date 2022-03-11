Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Спорт
  • Карелин об отстранении белорусских и российских спортсменов: будем ожидать, когда эта пелена спадет с глаз олимпийского движения

Карелин об отстранении белорусских и российских спортсменов: будем ожидать, когда эта пелена спадет с глаз олимпийского движения

11 марта 2022 13:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские спортсмены, несмотря на бан от различных международных федераций и организаций, продолжат тренироваться и выступать, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наши атлеты конкурентноспособны, и многим соперникам есть чему у них поучиться. Такое мнение высказал трехкратный олимпийский чемпион по борьбе, россиянин Александр Карелин.  

Карелин об отстранении белорусских и российских спортсменов: будем ожидать, когда эта пелена спадет с глаз олимпийского движения-1

Александр Карелин, трехкратный олимпийский чемпион:  
Всегда остаемся в конкуренции, конкурентами, и это правильно. Заметьте, не врагами. Здесь очень важно сохранить это, продвигать и дальше правильность спортивного мировосприятия. Конечно же, объединить [неразборчиво – прим. ред.] и расширить ее, потому что традиции в Беларуси очень большие. Сейчас будем проводить чемпионаты и настойчиво ожидать, когда эта пелена спадет с глаз олимпийского движения, и нас восстановят в правах. 

Полное интервью с величайшим борцом греко-римского стиля XX века смотрите в предстоящее воскресенье, 13 марта, в программе «Спорттаймер».  

# Белорусские спортсмены # Александр Карелин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Соперница отказалась от продолжения борьбы. Теннисистка Александра Саснович победила Камилу Осорио
11 марта 2022 12:25

Соперница отказалась от продолжения борьбы. Теннисистка Александра Саснович победила Камилу Осорио

«Всё было подчинено телекартинке». Белорусские пятиборцы испытали новые правила соревнований
10 марта 2022 20:35

«Всё было подчинено телекартинке». Белорусские пятиборцы испытали новые правила соревнований

Продолжается стадия плей-офф ЧБ по хоккею. Итоги матчей
10 марта 2022 20:32

Продолжается стадия плей-офф ЧБ по хоккею. Итоги матчей