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«Всё было подчинено телекартинке». Белорусские пятиборцы испытали новые правила соревнований

10 марта 2022 20:35
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Новости Беларуси. Пятиборцы во всем мире нынче апробируют новые правила соревнований, которые представляют собой одну из моделей выступления на Олимпиаде в Париже. Вот и белорусы впервые протестировали программу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Всё было подчинено телекартинке». Белорусские пятиборцы испытали новые правила соревнований-1

На спартакиаде по современному пятиборью среди юношей и девушек до 19 лет, которая проходит в университете физкультуры, играли по новым правилам. 10 марта за первенство боролись юноши. Раньше в комбинированном виде бегуны преодолевали 3 отрезка по 800 метров, сейчас 5 по 600 метров. Но это всего лишь небольшой нюанс.

«Всё было подчинено телекартинке». Белорусские пятиборцы испытали новые правила соревнований-4

Елена Нырцова, тренер сборных по современному пятиборью:
Вообще, полный комплекс современного пятиборья сейчас мы должны проводить, если правильно все сделать, за 90 минут (полтора часа). Полностью пятиборье с верховой ездой. Все было подчинено телекартинке. Чтобы это было смотрибельно, быстро, компактно, мобильно. И чтобы, как говорится, зритель не скучал, все динамично проходило.

«Всё было подчинено телекартинке». Белорусские пятиборцы испытали новые правила соревнований-7

Даниил Белякович, победитель соревнований (Могилев):
Ждал борьбы, сильной борьбы, потому что все ребята у нас сильные. Понимал, что будет тяжело, надо будет до конца работать. Так и вышло, что последние 600 метров все решили.

«Всё было подчинено телекартинке». Белорусские пятиборцы испытали новые правила соревнований-10

11 марта в программе спартакиады – заключительный соревновательный день. Юноши и девушки будут сражаться за победу в эстафетах.

# Спортивные соревнования # Елена Нырцова # Даниил Белякович # Фотофакт

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