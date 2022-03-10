Продолжается стадия плей-офф ЧБ по хоккею. Итоги матчей

В одной из встреч 10 марта жлобинский «Металлург» принимал «Динамо-Молодечно». Хозяева по праву считались фаворитами. Регулярный сезон они завершили на второй позиции и имели преимущество по личным дуэлям. Хозяева уже в первом периоде дважды поразили ворота оппонентов. Сравнять цифры на табло динамовцем удалось в конце второй двадцатиминутки. Для этого им надобилось всего 2 минуты. 11 марта четвертьфинальная борьба возобновится.

Итоговая картина дня: «Гомель» уступил «Неману» (2:3), а «Динамо Молодечно» – «Металлургу» (2:5).