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Продолжается стадия плей-офф ЧБ по хоккею. Итоги матчей

10 марта 2022 20:32
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Новости Беларуси. Продолжаются первые четвертьфинальные матчи команд в рамках плей-офф национального хоккейного чемпионата, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Продолжается стадия плей-офф ЧБ по хоккею. Итоги матчей-1

В одной из встреч 10 марта жлобинский «Металлург» принимал «Динамо-Молодечно». Хозяева по праву считались фаворитами. Регулярный сезон они завершили на второй позиции и имели преимущество по личным дуэлям. Хозяева уже в первом периоде дважды поразили ворота оппонентов. Сравнять цифры на табло динамовцем удалось в конце второй двадцатиминутки. Для этого им надобилось всего 2 минуты. 11 марта четвертьфинальная борьба возобновится.

Итоговая картина дня: «Гомель» уступил «Неману» (2:3), а «Динамо Молодечно» – «Металлургу» (2:5).

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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