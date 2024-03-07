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Канадский хоккеист Роберт Хэмилтон подписал контракт с минским «Динамо» до 2026-го

07 марта 2024 19:56
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Канадский защитник Роберт Хэмилтон подписал новый контракт с минским «Динамо». Соглашение рассчитано до 2026 года. Хоккеист перешел в белорусскую команду 1 октября 2023-го в результате обмена, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Канадский хоккеист Роберт Хэмилтон подписал контракт с минским «Динамо» до 2026-го-1

В регулярном чемпионате КХЛ он провел 54 игры, в которых набрал 23 очка. Показатель полезности канадца по итогам гладкого сезона составил «+15», что является лучшим результатом в команде. В нынешней серии плей-офф в активе Хэмилтона три очка.

# Хоккей Беларуси

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