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Белоруска Мария Гнедчик вышла в финал на этапе Кубка мира по современному пятиборью

07 марта 2024 19:21
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Белорусская пятиборка Мария Гнедчик вышла в финал первого этапа Кубка мира, который проходит в египетском Каире. Он является квалификационным турниром на Олимпийские игры в Париже, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска Мария Гнедчик вышла в финал на этапе Кубка мира по современному пятиборью-1

Трехкратная чемпионка II Игр стран СНГ стала четвертой в своей группе и в решающий раунд прошла с общим 18-м результатом. Теперь в субботу, 9 марта, она сразится за медали. Еще одна наша представительница в полуфинале Анастасия Прокопенко борьбу завершила. Завтра в 1/2 свои силы попробуют два белоруса.

Белоруска Мария Гнедчик вышла в финал на этапе Кубка мира по современному пятиборью-4

Это Максим Марук и Максим Федотко. Отметим, всего соревнования в Каире собрали более 170 атлетов из 45 стран. Для наших пятиборцев это первый старт после возвращения на мировую арену.

# Спортивные соревнования

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