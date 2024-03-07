Белоруска Мария Гнедчик вышла в финал на этапе Кубка мира по современному пятиборью

Белорусская пятиборка Мария Гнедчик вышла в финал первого этапа Кубка мира, который проходит в египетском Каире. Он является квалификационным турниром на Олимпийские игры в Париже, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусская пятиборка Мария Гнедчик вышла в финал первого этапа Кубка мира, который проходит в египетском Каире. Он является квалификационным турниром на Олимпийские игры в Париже, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Трехкратная чемпионка II Игр стран СНГ стала четвертой в своей группе и в решающий раунд прошла с общим 18-м результатом. Теперь в субботу, 9 марта, она сразится за медали. Еще одна наша представительница в полуфинале Анастасия Прокопенко борьбу завершила. Завтра в 1/2 свои силы попробуют два белоруса.
Это Максим Марук и Максим Федотко. Отметим, всего соревнования в Каире собрали более 170 атлетов из 45 стран. Для наших пятиборцев это первый старт после возвращения на мировую арену.