Белоруска Мария Гнедчик вышла в финал на этапе Кубка мира по современному пятиборью

Белорусская пятиборка Мария Гнедчик вышла в финал первого этапа Кубка мира, который проходит в египетском Каире. Он является квалификационным турниром на Олимпийские игры в Париже, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Трехкратная чемпионка II Игр стран СНГ стала четвертой в своей группе и в решающий раунд прошла с общим 18-м результатом. Теперь в субботу, 9 марта, она сразится за медали. Еще одна наша представительница в полуфинале Анастасия Прокопенко борьбу завершила. Завтра в 1/2 свои силы попробуют два белоруса.