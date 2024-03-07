Женская сборная Литвы отказалась играть с белорусками в отборочном турнире ЧЕ по футболу

Женская сборная Беларуси по футболу не сыграет с командой Литвы в отборочном турнире чемпионата Европы. Оппонентки отказались проводить матчи с нашими девушками, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

При этом Литовская федерации выражает уверенность, что УЕФА не дисквалифицирует дружину за бойкот игр, а ограничится техническими поражениями. Напомним, по итогам жеребьевки белоруски попали в один квартет с коллективами Литвы, Кипра и Грузии.