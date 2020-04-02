Камандар Маджидов о переносе ОИ: «Для возрастных это будет очень нелегко. И оттяжка на полтора года – это очень большой срок»

Перенос Олимпиады и то, как ситуация с коронавирусом скажется на спортсменах, обсуждали в программе «В обстановке мира».

Дурнов о переносе Олимпиады: «Это ещё один экзамен для спортсмена»

Камандар Маджидов, председатель Белорусской федерации борьбы:

Ещё один момент вы не учли: есть люди возрастные, которых эти полтора года могут выбить просто из колеи. Если, допустим, у него лицензия была завоевана именная, тоже будет подвох. Я понимаю, в борьбе у нас проще. У нас идёт страна. И это, как бы, и лучше, может, где-то молодые подтянутся за эти полтора года. Но такая ситуация, сегодня коронавирус – так получилось, это жизнь.

У нас была ситуация в 1984 году – мы готовились к Олимпийским играм, и когда был объявлен бойкот, нам объявили это за 2-3 месяца, а мы уже все в форме – не поехали. И пришлось ещё ждать 4 года. Так что для возрастных это будет очень нелегко. И оттяжка на полтора года – это очень большой срок.

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Сколько у нас в олимпийской сборной возрастных спортсменов?

Элла Селицкая: «Самое главное, чтобы не закрыли спортивные объекты»