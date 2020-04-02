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Камандар Маджидов о переносе ОИ: «Для возрастных это будет очень нелегко. И оттяжка на полтора года – это очень большой срок»

02 апреля 2020 11:36
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Перенос Олимпиады и то, как ситуация с коронавирусом скажется на спортсменах, обсуждали в программе «В обстановке мира».

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Камандар Маджидов, председатель Белорусской федерации борьбы:
Ещё один момент вы не учли: есть люди возрастные, которых эти полтора года могут выбить просто из колеи. Если, допустим, у него лицензия была завоевана именная, тоже будет подвох. Я понимаю, в борьбе у нас проще. У нас идёт страна. И это, как бы, и лучше, может, где-то молодые подтянутся за эти полтора года. Но такая ситуация, сегодня коронавирус – так получилось, это жизнь.

У нас была ситуация в 1984 году – мы готовились к Олимпийским играм, и когда был объявлен бойкот, нам объявили это за 2-3 месяца, а мы уже все в форме – не поехали. И пришлось ещё ждать 4 года. Так что для возрастных это будет очень нелегко. И оттяжка на полтора года – это очень большой срок.

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Сколько у нас в олимпийской сборной возрастных спортсменов?

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Камандар Маджидов о переносе ОИ: «Для возрастных это будет очень нелегко. И оттяжка на полтора года – это очень большой срок»-1

Камандар Маджидов:
Я думаю, во многих видах спорта это есть. У нас даже если брать – по нашей команде, допустим, у нас тоже есть. Но есть и молодые. И за полтора года могут очень сильно подойти. Может, это тоже – где-то есть плюсы свои. Но опять-таки, лицензии, если они сейчас завоевывают только накануне. Ещё должно было вот-вот- вот, и нам отменили. Сегодня, конечно, могут перенести. Мы не знаем, когда ещё, ещё неизвестно.

# Олимпиада 2020 # Камандар Маджидов # Игорь Марзалюк

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