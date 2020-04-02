Дурнов о переносе Олимпиады: «Это ещё один экзамен для спортсмена»

Вячеслав Дурнов, первый заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь:

Олимпиада – это соревнования, которые – вершина айсберга всего соревновательного процесса. И туда попадают далеко не слабые люди, как психологически, так и физически. И поэтому, конечно, это ещё один экзамен для спортсмена. Но уверен, что на этот пик выходят уже только сильные личности. И другого не остаётся, как справиться.

Богданович: «Дарья Домрачева – сначала не было результата, а потом – бах! Пришло её время, и она сделала то, что должна была»

Александр Богданович, олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ:

Абсолютно согласен. Потому что, как и в нашем виде спорта, какие бы коррективы ни вносили, у нас есть и погодные условия, всегда побеждают те, кто готов сильнее. И, в основном, одни и те же страны.